Vor ihrer Hochzeit mit Michael Wendler (48) will Laura (19) noch einmal ordentlich abspecken. Seit ihrer Teilnahme an der Show Let's Dance hatte die Beauty einige Kilos zugelegt, wie sie erst kürzlich selbst verriet. Deshalb beschloss sie, eine Diät zu machen. Zukünftig werde sie auf Kohlenhydrate, also vor allem auf Getreide, Obst und Hülsenfrüchte, verzichten. Jetzt gibt die 19-Jährige ein kleines Gewichts-Update.

Auf Instagram hielt die Influencerin ihre Fans über ihre ketogene Diät auf dem Laufenden und verriet gleichzeitig, wie viel Gewicht sie nach vier Tagen verloren hat. "Ich habe jetzt schon über eineinhalb Kilo abgenommen", berichtete sie stolz. In erster Linie mache sie diese Schlankheitskur nicht, um weniger auf die Waage zu bringen, sondern um ihre Ernährung umzustellen. Ihrer Community gibt sie aber noch mit auf den Weg: Man solle sich so akzeptieren, wie man ist. Wenn man jedoch unzufrieden mit seinem Körper sei, könne man auch etwas verändern.

"Ich werde auf jeden Fall eine Woche machen, also noch drei Tage", betonte das Model in ihrer Story. Eigentlich hatte sie geplant, die Diät bei sichtbarem Erfolg um weitere sieben Tage zu verlängern – davon sieht sie jetzt aber offenbar ab. "Das reicht dann auch", es sei bisher ziemlich schwer gewesen, durchzuhalten.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2020 in Florida



