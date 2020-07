Inzwischen ist es wieder fast zwei Monate her, dass Laura Müller (19) bei Let's Dance über das Parkett gefegt ist. In der RTL-Show hat sie dabei auch Woche um Woche immer wieder ihre hammermäßige Figur präsentiert. Überraschend hat die Influencerin nun aber zugegeben, dass sie seitdem ein wenig zugenommen habe. Deshalb hat die TV-Bekanntheit nun beschlossen: Sie wird eine Diät machen!

In ihren Instagram-Storys hat die neue Ehefrau von Michael Wendler (48) verkündet: Sie habe zwar nicht "arg viel" an Gewicht zugelegt, aber sie habe trotzdem vor, diese Extrakilos wieder loszuwerden. Denn sie wolle unbedingt ihre "Figur in Schuss halten" und fit bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, habe die Influencerin seit dem 6. Juli ihre Ernährung umgestellt. "Heute ist Tag eins meiner ketogenen Diät", erklärte die 19-Jährige ihren Followern. Das heißt, sie verzichtet komplett auf Kohlenhydrate, also vor allem auf Getreide, Obst und Hülsenfrüchte.

Zunächst wolle Laura versuchen, die Diät eine Woche lang durchzuhalten. Wenn das klappen sollte, werde sie sie um weitere sieben Tage verlängern. "Ich ziehe das jetzt durch", betonte das Model voller Entschlossenheit und versprach, seine Fans mit einem Essenstagebuch über seine Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Anzeige

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de