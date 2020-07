Die Promi-Welt freut sich mit Lena Gercke (32)! Die Laufstegschönheit fieberte seit Monaten ihrem ersten Kind entgegen – und nun ist es endlich soweit: Sie und ihr Partner Dustin Schöne können endlich ihren Nachwuchs in die Arme schließen. Das gab das Model am Freitagabend bekannt. Gleichzeitig verriet die frischgebackene Mutter auch den Namen und das Geschlecht: Es ist ein Mädchen und heißt Zoe! Nach den Baby-News melden sich nun einige VIPs zu Wort!

Unter dem Instagram-Post, in dem Lena die Ankunft ihrer Kleinen verkündete, sammeln sich einige berühmte Gratulanten: "Ich habe es mir schon fast gedacht, dass die Maus da ist. Ich freue mich so sehr für euch", schreibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Yvonne Schröder. Auch Riccardo Simonetti (27) hinterlässt einen süßen Kommentar: "Oh mein Gott, wie schnell das jetzt einfach ging. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden werdet sicher tolle Eltern", freut sich der Influencer.

Doch nicht nur diese beiden reagieren auf den Netz-Beitrag! Auch Influencerin Cathy Hummels (32), Model Bonnie Strange (34) und Schauspielerin Janin Ullmann (38) gehören dazu. Das Foto mit Dustins, Lenas und Zoes Händen begeistert die Community so sehr, dass die Blondine nach nicht einmal einer Stunde bereits über 120.000 Likes bekommen hat.

Getty Images Riccardo Simonetti im Jahr 2019

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lenagercke Hand von Lena Gerckes Baby



