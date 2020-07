Ist Jennifer Frankhauser (27) wieder mit ihrem Ex Steffen zusammen? Erst im März gab die jüngere Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) nach nur wenigen Monaten die Trennung von ihrem Freund bekannt. Die Gründe für ihre gescheiterte Beziehung wollte die Ludwigshafenerin nicht nennen. Doch war dieses Liebes-Aus wirklich endgültig? Einige Indizien sprechen jetzt dafür, dass Jenny und Steffen sich wieder angenähert haben könnten.

Vor einigen Tagen veröffentlicht die ehemalige Dschungelkönigin in ihrer Instagram-Story einen Clip aus ihrem Garten. Darin war neben ihrer Chihuahua-Dame auch ein Rhodesian Ridgeback zu sehen, der Steffens Hund verblüffend ähnlich sah. Und noch ein Social-Media-Indiz deutete auf ein Liebes-Comeback hin: In Steffens Insta-Bio befand sich der Buchstabe "J", umgeben von einem Schloss und einem schwarzen Herzen.

Auf Promiflash-Anfrage äußerte sich Jenny nicht konkret zu Steffen. Sie verriet jedoch: "Ich sage mal so, ich bin sehr glücklich, aber der Rest bleibt erst mal ganz privat. Es geht im Leben um so viel mehr als um den Beziehungsstatus." Sie fühle sich mit und ohne Mann an ihrer Seite vollkommen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Juli 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin



