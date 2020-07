Michelle Hunziker (43) genießt die sonnigen Tage im heißesten Beach-Outfit! Die Moderatorin, die mit ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (37) und ihren drei Töchtern in Italien wohnt, nutzt den Sommer aktuell für ausgiebige Strandbesuche. Mal entspannt sie mit ihrer Ältesten Aurora (23) bei einem Plausch in der Sonne, dann tollt sie wieder mit ihren Jüngsten in den Fluten – diese Momente werden oft von Paparazzi eingefangen. Doch das findet die Blondine gar nicht nervig, im Gegenteil: Aktuell bietet sie den Fotografen eine ultraheiße Bikini-Show!

An einem Strand in Italien versteckte sich die TV-Bekanntheit nicht etwa vor den Paparazzi – sie grinste ihnen mit einem freudigen Lächeln in die Kamera. Und das in megasexy Montur! Denn Michelle trug lediglich einen knappen orangefarbenen Bikini, durch den ihr durchtrainierter Traumkörper perfekt zur Geltung kam. Im Baywatch-Style à la Pamela Anderson (53) joggte die Dreifach-Mami dann auch total sexy durch den Sand ins Meer – und legte im kühlen Nass auch noch eine kleine Wasserspritz-Show hin!

Für ihren knackigen Body wird die Sängerin von vielen angehimmelt. Doch wie hält sich Michelle eigentlich so fit? Auf leckere Naschereien muss die Beauty beispielsweise nicht verzichten. "Wir trainieren, weil wir essen wollen", erklärte sie Promiflash über ihren sportlichen Alltag an der Seite ihres Mannes.

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Juli 2020

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, 2015

Hättet ihr gedacht, dass Michelle bei ihrem Traumkörper nicht auf das Naschen verzichtet? Das überrascht mich! Nein, bei viel Sport kann sie sich das leisten! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de