Wird hiermit der Weg für die Familienplanung geebnet? Nachdem vor wenigen Tagen Gerüchte aufgekommen waren, dass Brooklyn Beckham (21) verlobt sein soll, bestätigte der Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) schon kurze Zeit später die süße Nachricht: Seine Freundin Nicola Peltz (25) und er werden tatsächlich heiraten! Folgt nach der Hochzeit dann auch schon gleich der Nachwuchs? Brooklyn deutet in seinem Verlobungsposting einiges an!

Via Instagram gab der 21-Jährige offiziell bekannt, dass er seiner Freundin die Frage aller Fragen gestellt hat. Mit vielsagenden Zeilen kündigte der Fotograf auch schon weitere Schritte in seiner Beziehung mit dem Model an. "Ich verspreche dir, der beste Ehemann und eines Tages der beste Daddy zu sein!", schrieb er überglücklich im Netz. Damit dürfte klar sein, dass Brooklyn und Nicola offensichtlich nicht lange zu zweit bleiben wollen.

Diese süße Liebesneuigkeit des Briten ist für viele Fans allerdings wohl keine Überraschung. Bereits vor wenigen Wochen hatte der Promi-Spross seiner Liebsten rührende Zeilen gewidmet. "Ich verspreche dir, ich werde immer an deiner Seite sein", hatte er zu einem verschmusten Insta-Pic geschrieben. Seine Community wertete das als einen eindeutigen Hinweis auf eine baldige Hochzeit.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz



