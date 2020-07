Dieter Bohlen (66) verleiht seinem Tophit einen neuen Schliff! Neben Thomas Anders (57) war der Sänger Part des erfolgreichen Popmusik-Duos Modern Talking. 1984 gegründet, katapultierten die Musiker einen Song nach dem nächsten in die Charts und feierten auch international große Erfolge. Auch heute sind Lieder wie "Cheri Cheri Lady" oder "You're My Heart, You're My Soul" auf vielen Partys dank ihres Kultstatus Stimmungsgaranten. Jetzt hat Dieter den Klassiker "Brother Louie" noch mal neu aufgelegt!

30 Jahre nach der Veröffentlichung des Chartstürmers hielt der Pop-Titan offenbar eine Neuauflage für nötig – und die hat es in sich: Für die neue Version des Hits holte er sich das DJ-Duo Vize, hinter dem Johannes Vimalavong und Vitali Zestovskih stecken sowie den russischen DJ Imanbek mit ins Boot. Die Gesangseinlagen wurden dieses Mal von einer weiblichen Stimme eingesungen. Dafür ist Leony als Sängerin engagiert worden. Der 66-Jährige veröffentlichte den Link zu dem überarbeiteten Track heute auf seinem Instagram-Kanal.

2017 erhielt "Brother Louie" bereits eine besondere Neuauflage. Rapper Kay One (35) funktionierte den Song kurzerhand zum Hip-Hop-Track um und nannte das Musikstück "Louis Louis". Auch wenn man ganz klar den Sound des ursprünglichen Liedes raushört, hat Kay den Inhalt wohl ein bisschen aktualisiert: "Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag' Louis, Louis, Louis", lautete der Liedtext des 35-Jährigen.

Anzeige

Ot, Ibrahim / ActionPress Dieter Bohlen beim Facebook-Weihnachtskonzert 2019

Anzeige

Instagram / leony.music Leony im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / kayone Musiker Kay One im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de