Heide Keller (78) äußert sich erstmals zu ihrem Gesundheitszustand. 36 Jahre hatte die Schauspielerin die Chefhostess Beatrice in der beliebten TV-Reihe Das Traumschiff gespielt, bis sie im Januar 2018 dann zum letzten Mal mit dem Luxus-Dampfer in See stach. Wie sie kurz nach ihrem Exit selbst in einem Interview erzählt hat, hatte sie aus der Sendung aussteigen wollen, solange es ihr gesundheitlich noch gut ging. Offenbar scheint sich ihr Zustand inzwischen jedoch verschlechtert zu haben: Nachdem kürzlich Gerüchte um eine Erkrankung der TV-Bekanntheit aufgekommen sind, gibt sie nun selbst ein Gesundheits-Update.

Wie Freizeit Revue berichtete, verriet ein Vertrauter der 78-Jährigen: "Sie sagte mir: 'Ich habe Krebs, ich werde sterben.'" Zu dieser Aussage nimmt Heide jetzt in einem Gespräch mit Bunte Stellung: "Es ist richtig, ich bin nicht mehr so gesund, wie ich es gern wäre." Woran sie leidet, gibt sie zwar nicht preis, sie sei jedoch in guter ärztlicher Behandlung. "Mein Professor hat mir versprochen, dass ich noch ein bisschen auf dieser Welt bleiben darf", erklärt sie.

Obwohl Heide nicht mehr zur Traumschiff-Crew gehört, verfolgt sie weiterhin mit einem kritischen Auge, was an Board vor sich geht: Sie hatte sich 2019 nicht nur gegen Florian Silbereisen (38) als Kapitän des Luxus-Dampfers ausgesprochen – sie hatte sich in einem Gala-Interview auch wenig begeistert davon gezeigt, dass neben ihm auch eine Ex-DSDS-Kandidatin über die Meere schippert: "Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient. Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht."

Getty Images Schauspielerin Heide Keller im März 2018 in Habach

Future Image / ActionPress Heide Keller in der Talkshow "Kölner Treff"

gbrci / Future Image / ActionPress TV-Bekanntheit Heide Keller in Hamburg



