Ein Ex-Traumschiff-Star schießt gegen Sarah Lombardi (26)! Erst kürzlich wurde bekannt, dass die ehemalige DSDS-Zweite eine Rolle in der ZDF-Kultserie ergattern konnte. Doch davon sind nicht alle begeistert. Heide Keller (77) war selbst von 1981 bis 2018 Teil der berühmten TV-Bordcrew. Dass plötzlich Musiker statt ausgebildeter Schauspieler vor der Kamera stehen sollen, empört das Fernseh-Urgestein. In einem Interview teilt die 77-Jährige jetzt aus.

Das Besatzungskarussell auf dem Traumschiff dreht sich neuerdings extrem schnell. Der erste Paukenschlag: Florian Silbereisen (37) ist der neue Kapitän. Der Schlagerstar ist nicht die einzige prominente Neubesetzung. Auch ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt (40) übernimmt eine Gastrolle in der "Antigua"-Folge, genau wie Sarah. Ob Heide da wohl noch einschalten wird? "Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist", erklärte sie im Interview mit der Gala. "Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient. Sarah Lombardi? Die kenne ich überhaupt nicht", fiel ihr Urteil hart aus.

Als Chef-Hostess Beatrice von Ledebur stach Heide fast vier Jahrzehnte lang mit dem Traumschiff in See. Im Januar 2018 stieg sie aus der Serie aus. Außerdem war sie in unzähligen Produktionen zu sehen – von Rosamunde Pilcher (95) über Inga Lindström bis hin zum Tatort. Damit reiht sie sich in die Liste der deutschen TV-Legenden ein.

