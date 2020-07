Immer mehr Affärengerüchte um Will (51) und Jada Pinkett-Smith (48)! Anfang des Monats hatte der Musiker August Alsina (27) in einem Interview publik gemacht, vor einigen Jahren eine Affäre mit der Schauspielerin gehabt zu haben. Nachdem diese die Liaison zunächst dementiert hatte, gestand sie die Liebelei am Ende doch ein. Und auch ihr Mann deutete nun an, während der Ehe eine andere Frau getroffen zu haben. Die Fans des Paars sind nun sicher: Bei der mutmaßlichen Liebhaberin des Musikers handelte es sich um Margot Robbie (30)!

Auf Twitter häufen sich seit der Affärenenthüllung die Vermutungen und Spekulationen: Zahlreiche User sind sich einig, dass Will eine heimliche Romanze mit seinem Focus-Co-Star hatte! "Will Smith hat Margot Robbie gebu**t, bitte bestätigt es endlich!", schrieb einer der Nutzer, ein anderer stimmte ihm zu: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Will Smith und Margot Robbie etwas miteinander hatten. Die Chemie zwischen ihnen ist unglaublich!"

Es ist nicht das erste Mal, dass den beiden Suicide Squad-Darstellern ein Flirt unterstellt wird: Schon 2013 waren derartige Vermutungen aufgekommen, nachdem verdächtige Bilder der beiden aufgetaucht waren. Während gemeinsamer Dreharbeiten sollen Margot und Will sogar eine Nacht zusammen verbracht haben.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith

Getty Images Will Smith im Oktober 2019

Getty Images Margot Robbie und Will Smith bei der "Suicide Squad"-Premiere 2016



