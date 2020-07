Ist sie nun schwanger oder nicht? Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Emma Roberts (29) und ihr Freund Garrett Hedlund (35) zum ersten Mal Eltern werden sollen. Dies bestätigte nicht nur ein Insider, sondern auch die Mutter der "Wild Child"-Darstellerin. Das Paar selbst hat sich bisher noch nicht zu einer vermeintlichen Schwangerschaft geäußert. Nun wurde die Schauspielerin jedoch in einem weiten Shirt gesichtet, unter dem sie ihren Babybauch versteckt haben soll!

Vor wenigen Tagen schlenderte die Nichte von Julia Roberts (52) lässig gekleidet in einer schwarzen Leggings in Kombination mit einem weit geschnittenen T-Shirt durch Los Angeles. Darunter hätte man gut eine kleine Rundung um die Körpermitte kaschieren können – und sollte Emma wirklich schwanger sein, ist ihr dies allemal gelungen, denn einen richtigen Babybauch konnte man nicht erkennen. Den Look rundete sie mit Accessoires wie der mittlerweile essenziell wichtigen Gesichtsmaske sowie einer großen Sonnenbrille und einem Strohhut ab. Nachdem sie einen kleinen Abstecher in den nächstgelegenen Park gemacht hatte, holte sie gleich mehrere Eiskaffees und einen Orangensaft, um dann ihren Spaziergang fortzusetzen.

Die Fans der 29-Jährigen sind sich jedenfalls ganz sicher, dass ihr Idol wirklich sein erstes Kind erwartet – schließlich hatte Kelly Cunningham, die Mutter der Schauspielerin, es doch selbst bestätigt, wie Daily Mail berichtete. Auf die Nachfrage eines Followers, ob Emma schwanger sei, habe sie mit einem deutlichen "Ja" und einem Herz-Emoji geantwortet.

Anzeige

MEGA Emma Roberts in Los Angeles im Juli 2020

Anzeige

MEGA Emma Roberts in Los Angeles im Juli 2020

Anzeige

Instagram/emmaroberts Emma Roberts, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de