Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuk (28) plaudern aus dem Nähkästchen! Die Reality-TV-Sternchen überraschten ihre Fans im Juni mit einem Liebes-Update: Die Bekanntheiten aus dem Bachelor-Universum haben sich ineinander verliebt! Das Paar beglückte seine Community auch schon mit ein paar süßen Pärchenbilder. Jetzt geben die Turteltauben endlich einen Einblick in ihre Beziehung und verraten: So waren die Anfänge ihrer Liebe!

"Das war so, dass Wio mir im Februar 2019 schon mal auf eine Story geantwortet hat, was ich aber damals nicht gesehen habe, beziehungsweise gekonnt ignoriert habe anscheinend", erklärt Alex am Samstag in seiner Instagram-Story. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hätte zwar keine Reaktion auf ihre Nachricht erwartet, trotzdem gibt sie zu: "Ich war auch so ein kleines Fan-Girl, kann man das so sagen? Ich fand ihn auch damals beim Bachelor schon voll toll." Ein Jahr später bekommt sie dann tatsächlich die Chance, ihn richtig kennenzulernen: "Er hat dann ein Jahr später auf eine meiner Storys geantwortet und so fing das dann an mit dem Schreiben", erklärt die Beauty.

Und dann kam eins zum anderen. Mittlerweile sind die beiden einfach unzertrennlich. Auch ihren ersten Paarurlaub genossen sie vor ein paar Tagen in Österreich. "Der zweite Urlaub, aber der erste alleine", schrieb Alex zu einem neuen Foto der beiden auf seinem Kanal.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, TV-Sternchen

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann, Juni 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk, Juli 2020



