Molly-Mae Hague (21) und Tommy Fury haben allen Grund zum Feiern! Im vergangenen Jahr lernten sich die beiden in der britischen Version von Love Island kennen und lieben. Nachdem der Boxer die Blondine gefragt hatte, ob sie seine Freundin sein will, gehen die zwei gemeinsam durchs Leben. Wie verliebt sie sind, zeigen Molly-Mae und Tommy ihren Fans regelmäßig auf Social Media. Mittlerweile sind sie schon ein Jahr zusammen – und das feierte die 21-jährige Reality-TV-Darstellerin jetzt mit einem süßen Throwback-Video.

Auf Instagram teilte das Model einen kurzen Clip, in dem gemeinsame Momente mit ihrem Liebsten aus dem vergangenen Jahr zu sehen sind. "Ein Jahr von dir und mir", schrieb sie zu dem Video. Darunter waren auch einige Schnappschüsse aus der Anfangszeit ihres Kennenlernens, die sie in der Villa der Kuppelshow zeigen. Ob beim Sport, im Paris-Urlaub oder auf Events – die beiden scheinen megahappy miteinander zu sein.

Tommy verriet in seiner Insta-Story hingegen, was er und seine Liebste zu ihrem Jubiläum geplant haben. Er teilte ein Foto von seiner Freundin und scherzte: "Ich feiere ein Jahr mit meiner besten Freundin bei Pizza Hut. Wir wissen, wie man feiert." Schließlich waren die beiden aber doch nicht bei der Fast-Food-Kette essen, sondern in einem schicken Restaurant.

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague und ihr Freund Tommy Fury

Instagram / tommytntfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Instagram / mollymaehague Molly-Mae Hague, Ex-"Love Island"-Kandidatin

