Mutiges Geständnis von Lizzo (32)! Spätestens seit dem vergangenen Jahr ist die Musikerin aus der Pop-Szene kaum noch wegzudenken: Mit ihren Songs wie "Truth Hurts" oder "Good As Hell" eroberte sie im Nu die Charts – und wird obendrein auch für ihre selbstbewusste Art und ihre Body-Positivity gefeiert. Doch so selbstsicher, wie sie vor den Kameras wirkt, ist die Rapperin nicht immer: Lizzo gab jetzt bekannt, dass sie unter Depressionen leidet!

Tatsächlich habe die Sängerin im Laufe der Zeit festgestellt, dass ihr Depressionen und Angststörungen des Öfteren zu schaffen machen: "Manchmal habe ich negative Gedanken und fühle mich, als würde ich sterben", gab sie im Gespräch mit Marie Claire offen zu. Doch die 32-Jährige habe mittlerweile gelernt, wie sie diesen dunklen Phasen wieder entfliehen könne. "Ich habe gelernt zu atmen, wenn das passiert. Ich habe das Privileg, Kreisatmung praktizieren zu können, um meine Angstzustände in den Griff zu kriegen", verriet sie über ihre Hilfsmaßnahmen. Zudem besuche sie einen Therapeuten, um das "drückende Gefühl" in den Griff zu bekommen.

Lizzo will sich eben von nichts unterkriegen lassen! Dabei geht sie nicht nur gegen ihre düsteren Empfindungen vor, sondern auch gegen das Body-Shaming im Netz. Auf TikTok sagte sie den Hatern kürzlich den Kampf an: "Ich habe die letzten fünf Jahre Sport getrieben. Ich trainiere nicht, um eurem Körperideal zu entsprechen, sondern um mein eigenes Körperideal zu erreichen", machte sie klar. Bevor man andere Menschen nach Essensgewohnheiten und Co. beurteile, solle man zuerst auf sich selbst schauen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lizzo auf der Bühne bei dem "Coachella"-Festival 2019

Getty Images Lizzo im Februar 2020

Getty Images Lizzo, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de