Es muss der schönste Tag in ihrem Leben gewesen sein! Im letzten Jahr gab Brittany Snow (34) ganz überraschend bekannt, dass sie und Tyler Stanaland verlobt sind – vor wenigen Monaten folgte dann die Traumhochzeit in Malibu. Jetzt ließ die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Fans auch endlich an den schönsten Momenten ihrer Trauung und der darauffolgenden Party teilhaben: In diesen zwei wunderschönen Roben gab die Schauspielerin ihrem Liebsten das Jawort!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige nun einige Schnappschüsse der Feier – und nutzte die Gelegenheit, um ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung zu machen: "Ich liebe dich. Du bist mein wahr gewordener Traum." Dass die beiden offenbar wirklich sehr ineinander verliebt sind, ist auf den Fotos unschwer zu erkennen. Zudem stachen auch sofort die traumhaft schönen Hochzeitskleider der Braut ins Auge. Für die Zeremonie entschied sich Brittany für eine elegante A-Linie mit Spitzenapplikationen, einem tiefen Rückenausschnitt und einer kleinen Schleppe. Für die Party danach mit Familie und Freunden wurde es dann etwas extravaganter: In einem fast durchsichtigen Kleid im Mermaid-Stil, das dank vieler kleiner Glitzersteinchen nur so funkelte, feierten sie den Bund der Ehe.

Nicht nur Brittany selbst scheint noch immer hin und weg von diesem tollen Tag zu sein, auch ihre Follower und Schauspielkollegen freuen sich für die Beauty. Ihre "Pitch Perfect"-Freundin Rebel Wilson (40) kommentierte den Beitrag beispielsweise mit den lieben Worten: "So atemberaubend und wunderschön."

Instagram / brittanysnow Brittany Snow und Tyler Stanaland

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Instagram/brittanysnow Brittany Snow und Tyler Stanaland, Januar 2020



