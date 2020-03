Was für eine schöne Neuigkeit: Pitch Perfect-Darstellerin Brittany Snow (34) ist verheiratet! Nach der Trennung von ihrem Schauspielkollegen Tyler Hoechlin 2015 fand sie ihr Liebesglück. Vor einem Jahr gab die Schauspielerin mit einer Serie von Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie unter anderem mit ihrem Zukünftigen kuschelt, die Verlobung mit ihrem Partner Tyler Stanaland bekannt. Mittlerweile haben sich die Hollywood-Beauty und der Immobilienmakler das Jawort gegeben.

Die Hochzeit der beiden Turteltauben bestätigte der Sprecher der Schauspielerin gegenüber The Knot. Das Paar soll am Samstag in einer intimen Zeremonie im Freien in Malibu geheiratet haben. Auch Brittanys Hund soll einen wichtigen Part während der Hochzeit, an der 120 Freunde und Familienmitglieder teilnahmen, übernommen haben. Die Frischvermählten selbst haben sich nach ihrer Hochzeit noch nicht zu Wort gemeldet.

Dafür schwärmten sie in der Vergangenheit immer wieder voneinander. So schrieb zum Beispiel Brittany auf Instagram über ihre Beziehung zu ihrem jetzigen Mann: "Ich muss mich immer noch kneifen und meinen Glückssternen danken für die tiefsten Gefühle, die ich je gefühlt habe."

Anzeige

Instagram / brittanysnow Brittany Snow und Tyler Stanaland

Anzeige

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Brittany Snow, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de