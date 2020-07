Amanda Kloots teilt Erinnerungen ihres verstorbenen Ehemanns Nick Cordero (✝41). Der Schauspieler war bekannt durch seine Auftritte am Broadway – Anfang Juli mussten sich dann aber seine Familie, Freunde und Fans von ihm verabschieden. Er starb nach einem wochenlangen Kampf gegen seine Coronavirus-Erkrankung. Einige Tage nach seinem Tod meldet sich nun seine Witwe zu Wort und rührt mit dem Inhalt von Nicks Handy zu Tränen.

Amanda teilte am Freitag ein Video auf Instagram, das sie nach eigenen Angaben auf Nicks Handy gefunden hat. In dem Clip schaukelt die Mutter mit ihrem gemeinsamen Sohn Elvis. "Das war am 23. Februar 2020 und ich erinnere mich, dass ich einen wunderbaren Tag mit Elvis und Nick hatte, aber ich wusste nicht, dass er das Slow-Motion-Video gemacht hat", schrieb sie unter den Beitrag. Sie habe sich auch weitere Dateien auf seinem Smartphone angeschaut und wolle in der nächsten Zeit noch mehr Ausschnitte mit ihren Followern teilen. "Da sind ein paar wunderschöne Momente, die er über die Jahre eingefangen hat", erklärt sie.

Wie schwer Amanda mit dem Verlust ihres Partners zu kämpfen hat, machte sie bereits kurz nach der traurigen Nachricht auf ihrem Account klar: "Ich kann es immer noch nicht fassen, es ist einfach zu schmerzhaft." Er sei so ein helles Licht und immer für seine Mitmenschen da gewesen.

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und ihr Sohn Elvis

Getty Images Nick Cordero, Schauspieler

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero mit ihrem Sohn Elvis



