Amanda Kloots trauert öffentlich um ihre große Liebe! Gerade erst gab die Theaterschauspielerin eine traurige Nachricht bekannt: Ihr Ehemann Nick Cordero (✝41) ist im Alter von 41 Jahren an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorben. Seit März war er an ein Beatmungsgerät angeschlossen. In dieser Zeit sang Amanda auf Social Media täglich für den Broadway-Star und bat ihre Community darum, sich dem anzuschließen und so Nick Kraft zu spenden. Jetzt performte die Mutter eines kleinen Sohnes ein letztes Mal für ihren Mann.

Auch einen Tag nach Nicks Tod ging Amanda auf Instagram live, um seinen Song "Live Your Life" zu singen. Während der musikalischen Hommage brach sie in Tränen aus und versuchte, dies unter einer Sonnenbrille zu verstecken. Amanda dankte ihren Followern für die Unterstützung während Nicks Krankenhausaufenthalt. "Wir haben dieses Lied gestern oft in Nicks Zimmer gespielt und wir haben für ihn gesungen und ich habe ihm immer wieder erzählt, dass die ganze Welt sein Lied gesungen hat und jeder wusste, wer er war und was für ein erstaunlicher Mensch er war", erzählte Amanda weinend und verriet dabei, dass mit dem Song Nicks größter Traum wahr geworden sei: ein Rockstar zu werden.

Vor drei Jahren gaben sich Nick und Amanda das Jawort. Wie ihr Leben jetzt weitergehen soll, kann sich die Schauspielerin nur schwer vorstellen. "Nick war ein so helles Licht. Er war jedermanns Freund, liebte es, zuzuhören, zu helfen und vor allem zu reden. Er war ein unglaublicher Schauspieler und Musiker", schwärmte sie in dem Post, mit dem sie den Tod ihres Mannes bekanntgab.

