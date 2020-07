Shia LaBeoufs (34) Filmrollen hinterlassen auch bei dem Schauspieler einen bleibenden Eindruck! In seiner mittlerweile knapp 24 Jahre umfassenden Karriere verkörperte der US-Amerikaner die unterschiedlichsten Charaktere. Action-Blockbuster wie "Transformers" gehören genauso in sein Repertoire wie das beinahe schon pornografische Drama "Nymphomaniac". Dass der 34-Jährige bei jedem Projekt voll bei der Sache ist, verriet nun der Filmschöpfer David Ayer (52), mit dem Shia schon mehrmals zusammengearbeitet hat: Für einen von Davids Streifen verabschiedete er sich von einem Zahn, für einen anderen ließ er sogar noch krassere körperliche Veränderungen vornehmen!

Shia gebe für seine Rollen absolut alles und das habe David in dieser Form bisher bei keinem anderen Schauspieler erlebt. "Er ist einer der besten Schauspieler, mit denen ich je zusammengearbeitet habe und er ist mit Haut und Haaren dabei. Für 'Herz aus Stahl' wurde ihm ein Zahn gezogen und für 'The Tax Collector' wurde seine gesamte Brust tätowiert", erinnerte sich der Regisseur jetzt in einem Interview mit dem Filmportal Slashfilm. Auf aktuellen Paparazzi-Fotos konnte man das XXL-Tattoo des 34-Jährigen bereits sehen. Es zeigt die Eltern des Kaliforniers: Sein Vater ist darauf als Harlekin geschminkt – er arbeitete zeitweise als Rodeo-Clown. Im Trailer zu dem im August erscheinenden Thriller ist das Tintenkunstwerk allerdings noch nicht einmal zu erahnen!

Die Fans des Hollywoodstars fragten nach ersten Set-Fotos aber prompt, ob es sich wirklich um einen bleibenden Körperschmuck handelt. Der Tätowierer Bryan Ramirez bestätigte die Echtheit des Tattoos schließlich im Februar 2019 auf Instagram: "Ja, es ist echt. Wir haben mit der Arbeit daran begonnen, als der Dreh gestartet ist." Bei diesem beruflichen Einsatz verwundert es wohl kaum, dass Shia im kommenden Jahr endlich mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles ausgezeichnet wird.

