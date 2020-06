Diesen Stars wird jetzt eine große Ehre zuteil! Jedes Jahr verkündet ein US-amerikanisches Komitee, welche Berühmtheiten für ihre Karriere zelebriert werden: Die Rede ist von den Sternen auf dem bekannten Walk of Fame in Hollywood. Neben großen Musikern wie Michael Jackson (✝50) werden berühmte Schauspieler und TV-Legenden wie beispielsweise Meryl Streep (70) auf den Bodenplatten verewigt. Jetzt wurde bekannt, welche Stars im Jahr 2021 ein Teil der Hollywood-Geschichte werden!

In einem offiziellen Statement der Hollywood Chamber of Commerce wurde jetzt eine Liste mit insgesamt 35 bekannten Persönlichkeiten veröffentlicht, die sich im kommenden Jahr über einen der begehrten Sterne freuen dürfen. In den verschiedenen Kategorien Film, TV, Musik, Theater/Live-Performance und Radio wurden unter anderen der Schauspieler Shia LaBeouf (34), die Sängerin Kelly Clarkson (38) und der ehemalige TV-Host und Schauspieler Nick Cannon (39) gekürt. "Das Gremium hat bei der Auswahl sehr talentierter Personen vorbildliche Arbeit geleistet. Wir können es kaum erwarten, das Gesicht jedes einzelnen Preisträgers zu sehen, [...] wenn wir seinen Stern auf dem berühmtesten Gehweg der Welt enthüllen!", freute sich die Vorsitzende Ellen K.

Weitere Preisträger sind in der Kategorie Film unter anderem der High School Musical-Hottie Zac Efron (32), Benedict Cumberbatch (43) und Naomi Watts (51). Sarah Paulson bekommt einen Stern für ihre TV-Auftritte. Außerdem wird die US-amerikanische Rapperin Missy Elliott (48) für ihre musikalische Karriere geehrt.

Anzeige

Getty Images Meryl Streep bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood, 1998

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Zac Efron, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de