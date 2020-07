Diesen besonderen Tag wird sie wohl für immer in Erinnerung behalten! Nachdem Brittany Snow (34) und Tyler Stanaland ein Jahr lang verlobt gewesen waren, gaben sie sich im März im Kreise ihrer Familie und Freunde das Jawort. Die Hochzeit fand in Malibu statt – wenige Tage bevor in Kalifornien wegen der angespannten Gesundheitslage der Lockdown verhängt wurde. Nun spricht die "Pitch Perfekt"-Darstellerin offen über die Zeremonie und teilt romantische Hochzeitsfotos.

"Anfang März, bevor wir wussten, wie sehr wir Umarmungen vermissen und in unseren Jogginghosen leben würden, durfte ich meine Lieblingsperson heiraten", erinnert sich Brittany in einem Instagram-Beitrag zurück. Dazu veröffentlicht sie eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen das Brautpaar und seine Gäste über beide Ohren strahlen. "Die ganze Welt befand sich kurze Zeit später im Shutdown und wir waren verblüfft über das Timing", hält die Schauspielerin weiter fest.

Die Turteltauben heirateten unter freiem Himmel – das Problem: Am Hochzeitstag regnete es! Wie Brittany und Tyler im Interview mit The Knot verraten, habe es einige kleinere Katastrophen gegeben, die die Hochzeit aber zu etwas ganz Besonderem gemacht hätten.

