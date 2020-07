Nanu, was ist denn da passiert? Wenige Wochen nach der Trennung von Johannes Haller (32) hatte Yeliz Koc (26) mit einem anderen Mann für Schlagzeilen gesorgt. Weil man die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin im Netz des Öfteren mit Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer Filip Pavlovic (26) gesehen hatte, hatten die Fans gemunkelt, ob zwischen den beiden womöglich mehr geht als nur Freundschaft. Seit einer Weile ist es recht still um die TV-Bekanntheiten geworden – mittlerweile folgen sich die zwei sogar nicht mehr.

Aufmerksame Fans haben festgestellt, dass sich Yeliz und Filip bei Instagram nicht mehr gegenseitig abonniert haben – und wirft man mal einen Blick in die Followerlisten der Netz-Stars, sucht man tatsächlich vergebens nach dem Namen des jeweils anderen. Ob wirklich etwas vorgefallen ist oder sich die zwei nur unwissentlich nicht mehr folgen, ist nicht bekannt. Allerdings war Yeliz noch bis vor Kurzem überzeugt, in Filip zumindest einen guten Kumpel gefunden zu haben.

Nachdem die ersten Gerüchte über sie und den 26-Jährigen in Umlauf gewesen waren, äußerte sich Yeliz kurz darauf in einem Statement auf ihrem Profil zu den Spekulationen: "Wir lernen uns kennen und verstehen uns gut. Was es am Ende wird, wissen wir nicht, aber Freunde bleiben wir, egal was passiert... denke ich mal."

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin



