Endlich spricht Yeliz Koc (26) Klartext, was ihr derzeitiges Liebesleben angeht! Seit Tagen brodelt nämlich schon die Gerüchteküche: Immer wieder wird die Ex-Freundin von Johannes Haller (32) zusammen mit dem ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten Filip Pavlovic (25) gesichtet. Und sie selbst streut ebenfalls Hinweise auf Social Media, dass sich die zwei Bachelor in Paradise-Teilnehmer nicht nur zufällig über den Weg laufen. Die Fans würden der 26-Jährigen jedenfalls eine neue Beziehung nach der On-Off-Liebelei mit Johannes wünschen: Jetzt verrät sie, was genau bei ihr und Filip geht!

Am Donnerstag startete Yeliz eine Frage-Antwort-Runde auf Instagram, bei der ein neugieriger Follower wissen wollte, ob sie Filip momentan kennenlernt. Darauf antwortete sie erstmals offen: "Wir lernen uns kennen und verstehen uns gut. Was es am Ende wird, wissen wir nicht, aber Freunde bleiben wir egal was passiert... denke ich mal." Hals über Kopf verliebt klingt das zwar noch nicht, zumindest macht sie das Dating damit aber schon mal offiziell.

Dass der Glückliche jetzt ausgerechnet Filip ist, das scheint purer Zufall gewesen zu sein. Diese Woche verriet Yeliz schon, dass sie den 25-Jährigen schon im Jahr 2018 auf einem Event kennengelernt hatte, sie sich danach aber erstmal aus den Augen verloren haben: "Dann haben wir uns erst wieder in Hamburg vor zwei circa zwei Wochen durch Zufall getroffen", erinnerte sie sich im Netz. Falls sie sich wirklich für eine handfeste Beziehung entscheiden, wolle sie ihre Community in jedem Fall in Kenntnis setzen – aber eben erst zu gegebener Zeit.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2020

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin



