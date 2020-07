Sie gibt weitere Details preis! Anfang Juni wurde Julita (21) zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Florian Thiele hieß die YouTuberin einen gesunden Jungen auf der Welt willkommen. Seitdem halten die zwei ihre Community mit ihrem neuen Familienglück stetig auf dem Laufenden und geben jetzt neue Einzelheiten preis: In einem aktuellen Clip verraten Julia und Flo, wie reibungslos die Geburt ihres Sohnemannes ablief!

Auf YouTube geben die beiden ihren Fans einen ausführlichen Geburtsbericht. Darin erzählen sie vor allem, was für positive Erfahrungen sie gemacht haben. Besonders der 21-Jährigen ging es nach der Entbindung ziemlich gut. "Ich war weich wie ein Schwamm, ich hab keine Geburtsverletzungen", erzählt die frischgebackene Mama. Das Pärchen glaubt, dass das einzig und allein an der Wassergeburt lag – insgesamt sechs Stunden musste die Netz-Berühmtheit in diesem Wasserbad verharren, ehe ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblickte.

Schon kurz nach der Niederkunft ihres gemeinsamen Kindes hatte sich Papa Flo bei den Fans mit einem süßen Post gemeldet, in dem er vor allem seiner Freundin den größten Respekt gezollt hatte. "Ich bin überglücklich und stolz auf Julia, sie hat das unglaublich toll gemacht", hatte er unter anderem unter seinen allerersten Vater-Sohn-Schnappschuss geschrieben.

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze alias Julita im Juni 2020

Instagram / florian.thiele_official Julia Schulze und Florian Thiele mit ihren Kindern

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele und sein Sohn



