Erst vor wenigen Stunden wurde die traurige Neuigkeit bekannt: Schauspielerin Kelly Preston (✝57) ist gestorben. Die Ehefrau von Hollywoodmegastar John Travolta (66) verstarb im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Nicht nur ihr Mann gedenkt der "Twins"-Darstellerin nun in den sozialen Netzwerken, sondern auch ihre gemeinsame Tochter Ella Travolta. Mit einem rührenden Post zollt die 20-Jährige ihrer Mutter nun Tribut!

Zu einem Foto von Kelly schreibt ihre Tochter auf Instagram: "Ich habe nie einen Menschen getroffen, der so mutig, stark, schön und liebevoll war wie du." Ella erzählt weiter, dass jeder, der das Glück gehabt hätte, den "Jerry Maguire"-Star kennenzulernen, ihr zustimmen werde, dass er eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt habe. Eine Aura, die jeden um sich herum sofort glücklich gemacht und nie ihre Wirkung verfehlt habe.

"Danke, dass du immer für mich da warst. Danke für deine Liebe. Danke für deine Hilfe und dass du die Welt zu einem besseren Ort gemacht hast", heißt es in Ellas Beitrag weiter. Sie bedankt sich außerdem bei ihrer Mama dafür, dass sie ihr Leben so bereichert hatte, und ist sich sicher, dass dies auch in Zukunft der Fall sein werde.

Getty Images Kelly Preston bei der "Knock Knock"-Premiere in Hollywood im Oktober 2015

Getty Images Kelly Preston, ihr Mann John Travolta und Tochter Ella bei der "Old Dogs"-Premiere in Hollywood 2009

Getty Images Kelly Preston und ihre Tochter Ella Travolta bei einem Event in L.A. im Juni 2002



