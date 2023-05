John Travolta ehrt seine verstorbene Frau Kelly am Muttertag

Mit ihr feierte John Travolta (69) viele Muttertage! Kelly Preston (✝57) war dem Schauspieler erstmals 1989 bei ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Film "Die Experten" begegnet. Etwa zwei Jahre später heirateten die beiden und erwarteten bereits ihren ersten Nachwuchs. Die Schauspielkollegen bekamen außerdem Tochter Ella Bleu (23) und den kleinen Benjamin (12). Im Juli 2020 verlor der Filmstar schließlich seine Frau, die an Brustkrebs verstarb. Zum Muttertag teilt John ein Video im Gedenken an Kelly!

Auf Instagram richtet er sich an seine verstorbene Ehefrau und schreibt: "Alles Gute zum Muttertag, Kelly. Wir vermissen dich und lieben dich! In Liebe, Ben, Ella und John." Dazu gibt er einen Einblick in einen früheren Muttertag, den die beiden zusammen verbracht hatten. In einem Video freut sie sich über ein Geschenk, das womöglich ihr jüngster Sohn gebastelt hatte. Stolz zeigt sie eine Holzkiste mit der Aufschrift "Mama". Darin fand sie ein mit Blumen verziertes Familienfoto mit den Worten "in Liebe, Ben".

Im vergangenen Oktober wäre Kelly 60 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erinnerte der Grease-Star sich an die glücklichen 28 Ehejahre, indem er ein Foto des Paares in jungen Jahren mit seinen Followern teilte. Zu der Aufnahme schrieb John: "Happy Birthday an meine liebste Tanzpartnerin. Wir lieben und vermissen dich, Kelly!"

Anzeige

Instagram / johntravolta Kelly Preston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

Anzeige

Getty Images John Travolta und Kelly Preston im Jahr 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de