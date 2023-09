So süß gratuliert John Travolta seiner Frau zum Hochzeitstag

Es war die große Liebe! Der Schauspieler John Travolta (69) war in den 70-er Jahren zum gefragten Hollywoodstar geworden. Auch privat hat der "Pulp Fiction"-Darsteller sein Glück gefunden: Im Jahr 1991 hat er die Schauspielerin Kelly Preston (✝57) geheiratet. Ihre Kinder Jett, Ella (23) und Benjamin (12) machten das Liebesglück der beiden perfekt. Vor drei Jahren verstarb Kelly jedoch an Brustkrebs. Nun widmet John seiner Frau Kelly einen rührenden Hochzeitstagspost!

In dem kurzen Instagram-Clip ist Tochter Ella zu sehen, wie sie in einem weiß-braun geblümten Kleid auf die Kamera zuläuft und posiert. Dabei lächelt sie verschmitzt in die Kamera. Das Video ist mit einem Ausschnitt aus dem Song "The Shadow Of Your Smile" unterlegt. "Unser kleines Mädchen Ella, zur Feier von Kellys und meinem Hochzeitstag. Ich bin so stolz auf dich. Und ich weiß, Mama wäre es auch", schwärmt der Filmstar. "Ich liebe euch beide so sehr", kommentiert Ella den Post.

Die Follower sind begeistert. Neben Ella kommentierten unzählige weitere Fans die süße Liebeserklärung: "Sie ist wirklich die perfekte Mischung aus euch beiden", "Du und Kelly habt wirklich eine umwerfend schöne Tochter großgezogen. Wie stolz ihr sein müsst" und "Ich bin gerade in Tränen ausgebrochen", sind nur wenige der begeisterten Kommentare.

Getty Images Kelly Preston und John Travolta mit ihrer Tochter Ella Bleu, November 2009

Instagram / johntravolta Ella Travolta, Ben Travolta und John Travolta

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und Ella Travolta, Cannes Film Festival 2018

Was denkt ihr über John Travoltas Hochzeitstagspost für seine verstorbene Frau Kelly? Ich finde ihn sehr schön und rührend. Ich hätte etwas mehr erwartet... Abstimmen Ergebnis anzeigen



