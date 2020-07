Traurige Nachrichten aus Hollywood. Der Schauspieler John Travolta (66) war seit 1991 mit seiner Frau Kelly Preston (✝57) verheiratet. Ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Sohn Jett zur Welt, der im Januar 2009 plötzlich verstarb. Der damals 16-Jährige kam durch einen Krampfanfall ums Leben. John und Kelly trauerten beide vor Kurzem im Netz um ihr verstorbenes Kind, doch jetzt muss der "Grease"-Darsteller einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Seine Ehefrau Kelly ist im Alter von 57 an Brustkrebs verstorben.

"Am Morgen des 12. Juli 2020 ist Kelly Preston, eine geliebte Ehefrau und Mutter, nach einem zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verstorben", berichtete ein Familienmitglied der Schauspielerin gegenüber People. Die Familie hätte sich entschieden, ihre Krankheit privat zu halten. "Sie war eine strahlende, schöne und liebevolle Seele, die sich immer um andere kümmerte und die alles, was sie berührte, zum Leben erweckte", hieß es weiterhin in dem Statement.

Das ehemalige Model hinterlässt neben ihrem Ehemann noch zwei weitere Kinder: ihre 20-jährige Tochter Ella und den neunjährigen Sohn Benjamin. "Ihre Familie bittet darum, ihnen gerade in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren", meinte die Quelle.

Getty Images Kelly Preston, Schauspielerin

Getty Images John Travolta und Kelly Preston

Getty Images John Travolta mit seiner Frau Kelly Preston und den beiden Kindern Ella und Benjamin, Mai 2018



