In Sachen Beauty und Fashion kommt Lourdes Leon offenbar ganz nach ihrer berühmten Mama Madonna! Die Sängerin stellt auch mit 61 Jahren noch immer regelmäßig unter Beweis, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt – und das am liebsten durch freizügige Fotos. Dass sie dafür oft Kritik erntet, ist ihr egal. Das gilt anscheinend auch für ihren Nachwuchs: Lourdes schlenderte jetzt ohne BH durch New York und präsentierte ganz unbekümmert ihre Achselhaare.

Verschiedene Paparazzi-Bilder zeigen das Model bei einem Treffen mit Freunden. Dazu hatte sich die 23-Jährige in ein kurzes – und vor allem transparentes – Crop-Top geworfen. Pikantes Detail: Durch den hauchdünnen Stoff waren Lourdes' Nippel zu erkennen, denn auf Unterwäsche hatte sie zumindest obenrum verzichtet. Genauso wie auf eine Rasur ihrer Achseln. Als sie sich genüsslich streckte, waren nicht nur Stoppeln, sondern richtige Haare zu erkennen. "Sie ist ein Hippie! Sie setzt sich nicht unter Druck und glaubt an natürliche Schönheit", erklärt Society-Experte Rob Shuter im Interview mit RTL.

Aber Lourdes ist auf keinen Fall die erste Promi-Lady, die ohne BH vor die Tür geht! Und was die Rasur-Abstinenz angeht, gibt es einige Stars, die es ebenfalls haarig mögen. Paris Jackson (22), Bella Thorne (22) und natürlich Madonna – sie alle ließen es schon mal unter den Achseln sprießen.

Getty Images Lourdes und Madonna

Will / MEGA Lourdes bei einer Party in London

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Oktober 2019



