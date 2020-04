Für John Travolta (66) und Kelly Preston (57) bleibt ihr verstorbener Sohn unvergessen! Im Jahr 1992 erblickte Jett Travolta das Licht der Welt. Er war der älteste Sohn des Paares. Im Januar 2009 ereigneten sich im Urlaub auf den Bahamas tragische Szenen: Der damals 16-jährige Jugendliche kam durch einen plötzlichen Krampfanfall ums Leben. Inzwischen wäre das verstorbene Familienmitglied 28 Jahre alt. Im Netz trauerten die beiden Hollywoodstars um ihren Nachwuchs.

Am 14. April hätte die Familie den 28. Geburtstag ihres ältesten Sprösslings gefeiert. Doch auch nach seinem Tod gedenken John und Kelly ihres Kindes. Via Instagram teilte der 66-Jährige jetzt einen älteren Schnappschuss, der ihn vertraut mit seinem Sohn zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Jetty! Wir lieben dich!", gratulierte der "Grease"-Darsteller. Und auch Ehefrau Kelly schloss sich mit Glückwünschen und einer verkuschelten Aufnahme von sich und Jett an.

Zwei Jahre nach Jetts Tod kam Söhnchen Benjamin zur Welt und konnte seinen älteren Bruder daher nicht kennenlernen. Doch die Familie erinnert sich an jedem besonderen Tag im Jahr an das verstorbene Familienmitglied. Bereits im vergangenen Jahr widmeten John, Kelly und ihre gemeinsame Tochter Ella dem toten Jungen eine Bildergalerie im Netz.

Instagram / johntravolta Throwback-Bild von John Travolta und Sohn Jett

Instagram / therealkellypreston Throwback-Bild von Kelly Preston und ihrem Sohn Jett

Getty Images John Travolta mit seiner Frau Kelly Preston und den beiden Kindern Ella und Benjamin, Mai 2018



