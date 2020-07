Das werden besondere Fernsehmomente! Sowohl der deutsche Komiker Simon Gosejohann (44) als auch Paul Janke (38) haben bereits so einiges an TV-Erfahrung. Simon brachte seine Zuschauer mit seiner Show "Comedystreet" zum Lachen, während Paul in der zweiten Staffel von Der Bachelor nach der großen Liebe suchte. Doch jetzt werden die beiden TV-Bekanntheiten vor eine besondere Herausforderung gestellt: Simon und Paul müssen in dem neuen Format "Die! Herz! Schlag! Show!" ihren Herzschlag kontrollieren!

Ziel der neuen Show sei es, dass das Promi-Team seinen Puls miteinander synchronisiert, heißt es in einer ProSieben-Pressemitteilung des Senders. Bei den Challenges würde das Paar auf ganz besondere Taktiken setzen, um ihre Herzfrequenz in Einklang zu bringen. "Mein Herzschlag ist zu low! Du musst mich scharfmachen!", fordert Simon von seinem Kollegen Paul und bietet den Zuschauern einen angeregten Flirt: "Du schaffst das, scharfer Bachelor!" Doch ist das überhaupt möglich? "Der Puls kann de facto synchronisiert werden", bestätigte ein Arzt.

Neben Simon und Paul werden auch weitere deutsche Stars am kommenden Montag an der Sendung teilnehmen: Panagiota Petridou (40), Nico Santos (27), Lilly Becker (44) und Mario Basler (51) werden ebenfalls versuchen, die Kontrolle über ihren Herzschlag zu erlangen.

Anzeige

Getty Images Paul Janke, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Simon Gosejohann, Comedian

Anzeige

Getty Images Panagiota Petridou, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de