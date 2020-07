Das dürfte viele Fans überraschen! Die britische Schauspielerin Thandie Newton (47) stand für den Erfolgsfilm "Mission: Impossible 2" aus dem Jahr 2000 zusammen mit Hollywood-Star Tom Cruise (58) vor der Kamera. Während sie in dem Action-Streifen Nyah Nordoff-Hall, die Geliebte von Toms Figur Ethan Hunt, verkörperte, sah es hinter den Kulissen ganz anders aus. Thandie hatte während der Dreharbeiten Angst vor Tom!

Grund dafür sei vor allem Toms perfektionistische Arbeitsweise gewesen, erklärte die Schauspielerin gegenüber Vulture. "Ich hatte solche Angst vor Tom", bestätigte Thandie und erinnerte sich an die Tage am Set: "Er gibt sich große Mühe, ein netter Mensch zu sein. Aber der Druck. Er nimmt eine Menge auf sich." Dabei beschrieb sie den "Jack Reacher"-Star als sehr dominanten Mensch.

Besonders eine Szene auf einem Balkon in Spanien sei der 44-Jährigen bis heute im Gedächtnis geblieben. "Tom war mit dem, was ich tat, nicht zufrieden", rief sie sich in Erinnerung. Daraufhin habe er mit ihr vor laufender Kamera geprobt. "Es hat mich nur noch weiter eingeschüchtert. Das war echt unangenehm", beschrieb sie die Situation.

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Mission Impossible 2", 2000

Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Thandie Newton, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de