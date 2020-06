Kino-Fans brauchen in diesem Jahr viel Geduld! Aufgrund der aktuellen Lage mussten die Dreharbeiten für viele große Filme vorerst unterbrochen und Kinostarts verschoben werden. Auch die Arbeit für den nächsten Mission: Impossible-Film ist davon betroffen. Doch ist demnächst ein Ende in Sicht? Tom Cruise (57) hat jetzt offenbar ein beachtliches Projekt gestartet, um die Arbeit am Set bald wiederaufnehmen zu können!

Tom wolle ein großes Dorf auf einem verlassenen Gelände der britischen Luftwaffe errichten lassen, um den Dreh des Films zeitnah fortsetzen zu können, offenbarte jetzt ein Insider gegenüber The Sun. "Der Kinostart ist bereits verzögert, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Lage bald normalisiert. Das ist also ein Weg, um die Arbeit schnell und sicher wieder aufzunehmen", erklärte die Quelle über die Hintergründe dieser Entscheidung. Zusätzlich habe auch die Einstellung des Hauptdarstellers zu der Idee beigetragen: "Es ist teuer, aber Tom macht die Dinge immer größer und besser als andere [...]."

Auch der "Mission: Impossible"-Star Simon Pegg (50), der neben Tom für den Film vor der Kamera steht, bestätigte die baldige Wiederaufnahme der Dreharbeiten gegenüber Variety: "Wir werden mit den Außenaufnahmen beginnen. Das fühlt sich ziemlich machbar an, und es werden natürlich Vorkehrungen getroffen."

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Simon Pegg, Schauspieler

Getty Images Simon Pegg, Schauspieler



