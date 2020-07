Meik steht zu seinen Gefühlen! Es ist wieder so weit: Bei Schwiegertochter gesucht wird gekuppelt, was das Zeug hält. Auch Dauersingle Meik aus Ungarn soll an die Frau gebracht werden. Bei einem Spieleabend mit seinen potenziellen Traumfrauen wird es direkt sehr emotional: Der 28-Jährige spricht ganz offen über eine Hirnhautentzündung in der Vergangenheit. Dabei schockiert er seine Date-Anwärterinnen mit dieser Offenbarung: Der Anime-Fan hatte damals Todesangst.

In der heutigen Folge von Schwiegertochter gesucht tauschen der gelernte Koch und seine Kandidatinnen Rebecca, Francine und Sarah Erlebnisse aus, die sie in ihrem Leben besonders geprägt haben. Meik hat dabei eine besonders tragische Geschichte zu erzählen: "Meine schlimmste Erfahrung, die mir passiert ist: Ich war krank, da war keiner zuhause, ich bekam keine Luft, ich habe um mein Leben gekämpft." Das Schrecklichste daran sei der Gedanke gewesen, dass er jeden Moment hätte sterben können. Als er schließlich wieder zu Bewusstsein gekommen sei, habe er sich im Krankenhaus wiedergefunden.

Dass der Junggeselle bei seiner Erzählung mit den Tränen kämpfen muss, macht ihn bei seinen Ladys besonders beliebt. "Das war für mich sehr emotional, das zu hören. Ich habe selten einen Mann weinen sehen", zeigt sich Sarah von Meiks emotionaler Seite begeistert. Auch Francine und Rebecca finden es toll, dass der Blondschopf sich nicht schämt und seinen Gefühlen freien Lauf lässt.

