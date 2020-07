Sie bereitet sich so langsam auf das Baby vor! Ende April überraschten Katherine Schwarzenegger (30) und Chris Pratt (41) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem geben die beiden nicht so viel von ihrem Babyglück preis – doch nach und nach wird die werdende Mama immer gesprächiger: Katherine verriet jetzt, wie sie sich auf ihren Nachwuchs vorbereitet!

In einem Interview gegenüber E! News plauderte die 30-Jährige aus dem Schwangerschaftsnähkästchen. So langsam kann sie ihren Nachwuchs nicht mehr erwarten, doch wie stimmt sich die Schauspielerin auf ihre neue Rolle als Mutter ein? "Ich bereite mich definitiv darauf vor, indem ich lerne, Dinge in der Küche zuzubereiten. Damit muss ich mich echt vertraut machen, immerhin muss ich kleine Kinder bekochen", so Katherine ganz offen.

Doch nicht nur in der Küche tut sich einiges bei der Bald-Mama. Auch ihr Nestbautrieb ist aktuell ziemlich ausgeprägt. "Ich habe viel in unserem Haus organisiert, weil ich das Gefühl habe, dass das jeder in Quarantäne getan hat. Es ist einfach dieses Verlangen, sich zu organisieren", erzählte Katherine weiter.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Autorin

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

