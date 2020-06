Katherine Schwarzenegger (30) lässt einen seltenen Blick in ihr Privatleben zu. Im April hatten sie und Ehemann Chris Pratt (40) knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit mit süßen News überrascht: Sie erwarten den ersten Nachwuchs! Seitdem sind ab und an ein paar Bilder der Bloggerin mit Babywölbung aufgetaucht – nähere Details behielt sie bisher jedoch für sich. Nun sprach sie während eines Small Talks im Internet über die momentanen besonderen Umstände.

"Ich bin froh, dass ich in der Nähe meiner Familie wohne, das ist sehr hilfreich", erklärt sie einer befreundeten Ärztin in einem Livestream auf Instagram. Auch über die Unterstützung ihres Mannes freut sich die Beauty: "Es ist wunderbar, ihn hier zu Hause zu haben." Er sei auch sehr verständnisvoll, da sie in der aktuellen Lage sehr auf Hygiene bedacht sei und wolle, dass alle Besucher konsequent Mundschutze tragen. Aber auch ihrer Freundin sei sie dankbar, da sie sich mit vielen Fragen rund um ihr Baby an sie wenden könne.

Chris sprach in der Show Extra vor ein paar Tagen ebenfalls über den kommenden Nachwuchs und witzelte in dem Gespräch über die Schwangerschaftsgelüste seiner Frau: "Es war hart. Essiggurken und Eiscreme. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Kombination schmecken würde."

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Katherine Schwarzenegger im Mai 2020

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

