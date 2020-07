Wie verbringt Prinzessin Victoria in diesem Jahr ihren Ehrentag? Aufgrund der aktuellen Lage fallen derzeit nicht nur viele öffentliche Veranstaltungen ins Wasser – auch private Geburtstagsfeiern von Royals wie etwa die von Königin Margrethe von Dänemark (80) konnten nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Die schwedische Thronfolgerin wird heute 43 Jahre alt – und auch sie muss wohl auf eine große Party verzichten!

Wie der Palast in einer Pressemeldung mitteilt, wird 2020 eine Tradition des Königshauses gestrichen. "Die Kronprinzessin trifft sich nicht mit der Öffentlichkeit, um am Kreisverkehr vor dem Schloss Solliden Glückwünsche entgegenzunehmen", heißt es in dem Schreiben. Das alljährliche Victoria-Konzert in den Burgruinen von Borgholm solle dagegen stattfinden – dieses Mal jedoch ohne öffentliches Publikum und stattdessen nur mit wenigen geladenen Gästen.

Obwohl auch Victoria bedauern dürfte, nur im kleinen Kreis feiern zu können, war dies für Königin Margrethe vermutlich noch etwas schwerer zu verkraften: Immerhin wurde sie kürzlich stolze 80 Jahre alt. Dafür durfte sie sich im vergangenen April aber wenigstens über Glückwünsche per Video-Botschaft von ihren Royal-Kollegen freuen – und bekam unter anderem auch von Victoria eine liebe Nachricht!

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Folk and Culture 2020 Festival im Februar 2020 in Eskilstuna

Getty Images Prinzessin Victoria im Dezember 2019 in Stockholm

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im August 2019



