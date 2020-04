Im dänischen Adel dürften heute die Korken knallen – denn Königin Margrethe feiert ihren 80. Geburtstag! Am 16. April 1940 hatte die älteste Tochter des einstigen dänischen Königs Frederik IX. auf dem Schloss Amalienborg in Kopenhagen das Licht der Welt erblickt. Mit nur 31 Jahren wurde sie zur Königin Dänemarks gekrönt und ist seitdem ganz offiziell das Staatsoberhaupt des Landes. Als solche legt Margrethe größten Wert darauf, sich in jeder Hinsicht gut zu präsentieren – das zeigt auch ihr Kleidungsstil: Promiflash fasst die besten Looks der Königin zusammen!

Wer geglaubt hat, dass Prinzessin Mary (48) die einzige Fashionista unter den dänischen Royals sei, der täuscht sich. Denn ihre Schwiegermutter kann ganz locker mit ihr mithalten! 2015 erschien Margrethe in einem feuerroten Kleid zur Hochzeit von Prinz Carl Philip von Schweden (40) und dürfte in dem Look alle Blicke auf sich gezogen haben.

Ähnlich farbenfroh zeigt sich die 80-Jährige aber auch bei weniger offiziellen Anlässen: 2016 wurde sie ganz in Pink am Schloss Gravenstein abgelichtet. Unter ihrem stilvollen Kostüm trug sie eine florale Bluse und dazu passende Ohrringe.

Mindestens genauso knallig präsentierte sich die Königin während einer Deutschlandreise. 2016 erschien sie in Wittenberg ebenfalls in einem Zweiteiler – dieses Mal jedoch nicht in Magenta, sondern in Türkis! Selbst ihr Hut war farblich auf das Outfit abgestimmt.

Auch im Urlaub überzeugt Prinz Frederiks Mutter mit ihrem erstklassigen Stil: 2014 besuchte sie den Süden Frankreichs. In Luzech schlüpfte sie in ein sommerliches Kleid im 60er-Jahre-Look. Ihr rot-weiß gepunktetes Dress kombinierte sie mit einem breiten Taillengürtel und Ohrringen in Gänseblümchen-Optik.

Ein ähnliches Outfit trug sie auch in Yogyakarta auf der Insel Java. Dort besuchte sie einen indonesischen Tempel und setzte bei dem Ausflug auf Streifen anstatt auf Punkte. Zu dem Look trug sie einen schicken Hut, der sie elegant vor der Sonne schützte. So posierte sie gekonnt für einen Schnappschuss, den ihr inzwischen verstorbener Mann Prinz Henrik (✝83) schießen durfte.

