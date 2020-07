Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (31) durchlebt gerade die wohl schönste Zeit ihres Lebens – denn: Zusammen mit ihrem langjährigen Partner erwartet die Beauty ihr erstes Kind. Kein Wunder also, dass die Influencerin ihre Fans nur allzu gerne mit niedlichen Babybauchfotos überrascht. Jetzt bringt Fiona ihre Community auf den aktuellsten Stand – und zeigt damit, dass sie sich gerade pudelwohl fühlt!

Dass Fiona ihre Schwangerschaft so richtig genießt, bewies wieder einmal mit einem Facebook-Beitrag. "Ich liebe meinen schwangeren Körper", schrieb die 31-Jährige und erfreute ihre Fans mit einem aktuellen Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch in Szene setzt. "Ich bin einfach immer wieder überwältigt, wenn ich daran denke, was unsere Körper da vollbringen", schwärmte sie und freute sich: "Da wächst einfach ein kleiner Mensch in mir heran."

Allerdings würde es mittlerweile auch immer anstrengender werden – denn: Fionas Kugel wächst und wächst. Doch lange müssen die werdenden Eltern jetzt auch nicht mehr auf den süßen Nachwuchs warten. "Nur noch sechs bis sieben Wochen", verriet das Model voller Vorfreude.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Muhammad im Jahr 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020



