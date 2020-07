Diesem Körperteil gab Janine Pink (33) einen eigenen Namen! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und gerne über ihre Sexualität zu sprechen: Erst vor Kurzem hatte sie im TV preisgegeben, was sie im Bett so richtig abturnt. Die Promi Big Brother-Gewinnerin äußert sich aber nicht nur sehr offen zu ihrem Liebesleben – sondern spricht auch freiheraus über ihren Intimbereich und erzählt, wie sie diesen nennt!

Neben Jürgen Milski (56), Matthias Mangiapane (36) und weiteren Promis tauschte sich auch Janine am Mittwoch in der Sendung So liebt Deutschland über das Thema Sex aus – dabei verriet dabei ganz nebenbei, wie sie ihre Vagina getauft hat: "Das ist die Monika!" Auch "Pfläumchen" oder "Frettchen" nutze Janine regelmäßig als Bezeichnungen. Ihre Kollegen überlegten, welche weiteren Begriffe ihnen für das weibliche Geschlechtsteil in den Kopf kommen. Etwas zögerlich warf Big Brother-Star Jürgen in den Raum: "Hier sind Frauen im Raum, das sage ich nicht… Lustgrotte."

Janine scheint ihre Vagina aber nicht nur für sich als Monika zu bezeichnen, sondern sie auch anderen so vorzustellen: Vor wenigen Monaten war sie von ihrem Promis unter Palmen-Mitstreiter Ronald Schill (61) vor laufenden Kameras immer wieder angeflirtet worden. Weil der ehemalige Politiker sie dann plötzlich an den Oberschenkeln und am Hintern berührt hatte, hatte sie ihm erklärt: "Bei mir geht es nicht an die Monika, die hat gerade Sendepause!"

Action Press Janine Pink, Reality-TV-Darstellerin

RTL II Janine Pink als Yvonne Voss von "Leben. Lieben. Leipzig"

Promis unter Palmen, Sat 1. Ronald Schill und Janine Pink bei "Promis unter Palmen"



