Ronald Schill (61) geht bei Promis unter Palmen in die Vollen! Der ehemalige Politiker prahlte in der vierten Folge gerade erst mit seinen Frauengeschichten und plauderte dabei ordentlich aus dem Nähkästchen. Derzeit führe er zwar eine lockere Beziehung mit einer Brasilianerin – doch offen für ein neues Abenteuer sei er trotzdem immer. Ob der Charmeur nun auch seine Mitstreiterin Janine Pink (33) erobern will?

Zuerst massierte Ronald der schönen Sächsin nur die Füße – doch auf einmal fing er an, sie abzuknutschen. "Du musst mal versuchen, so etwas auszublenden. Wir sind hier ganz unter uns", versuchte er sie rumzukriegen. "Du hast ausgesprochen süße Füße", umschmeichelte er sie weiter. Doch Janines Blick sprach Bände – sie war von dem Flirtversuch gar nicht angetan. "Ronald ist ein bisschen rollig", schlussfolgerte sie im Nachhinein nur.

Doch der 61-Jährige lässt sich nicht entmutigen – im Schlafzimmer unternahm er einen erneuten Annäherungsversuch. Er streichelte ihren Oberschenkel und fasste ihr sogar an den Hintern. Als er dann auch noch versuchte, Janines Nacken zu küssen, nahm sie Reißaus. "Bei mir geht es nicht an die Monika, die hat gerade Sendepause", machte sie klar und meinte damit ihren unteren Intimbereich.

