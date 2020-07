Immer mehr Menschen nehmen Abschied von Benjamin Keough. Der Enkel von Elvis Presley (✝42) verstarb am Sonntag im Alter von 27 Jahren. Durch eine selbst zugefügte Schussverletzung hatte er sich das Leben genommen. Während sich seine Familie zu dem Vorfall bislang nicht äußerte, melden sich nach und nach Freunde und Bekannte des Verstorbenen öffentlich zu Wort. Nachdem Benjamins Ex-Freundin Alexa Rohde im Netz bereits emotionale Zeilen schrieb, widmet ihm nun auch sein Kumpel Brandon Howard rührende Worte.

Gegenüber US Weekly erzählte der Musiker über Benjamin: "Er war eine wundervolle, magische Person." Dies sei aber nur einer der Gründe, warum der Tod von Lisa Marie Presleys (52) Sohn für ihn so schockierend gewesen sei. "Er war eine Person, die für jeden da sein würde. Wenn du ihn gebraucht hast, hätte er drei Wochen lang auf deiner Couch geschlafen, nur um sicherzugehen, dass es dir gut geht", erklärte Brandon weiter.

Benjamin sei sehr facettenreich gewesen. "Er war in vielerlei Hinsicht so begabt. Du warst glücklich, ihn zu gekannt zu haben und in seiner Nähe zu sein." Neben seinem musikalischen Talent sei der angehende Sänger auch ein ausgezeichneter Koch gewesen. "Ich habe ihn immer wieder gebeten, etwas zu kochen. Er war einer der Besten, das war er wirklich. Er liebte Sushi", erinnerte sich Brandon.

Instagram / bhowardofficial Brandon Howard, Musiker

MEGA Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough im April 2015 in Las Vegas

Instagram / bhowardofficial Brandon Howard im August 2019 in Arizona



