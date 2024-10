Riley Keough kann Tod von Mama und Bruder noch nicht fassen

Riley Keough (35) hat ein paar wirklich schwere Jahre hinter sich. 2020 nahm sich ihr Bruder Benjamin Keough das Leben. Nur drei Jahre später verstarb ihre Mutter Lisa Marie Presley (✝54) nach einem Dünndarmverschluss. Auch heute hat die Schauspielerin ihren Verlust noch nicht verarbeitet, wie sie im Gespräch mit People erzählt. "Mein Leben war 25 Jahre lang voller Freude und verwandelte sich dann innerhalb von anderthalb Jahren in diesen Albtraum", gesteht sie und fügt hinzu: "Es fühlt sich so beängstigend an, die Trauer und dieses bodenlose Loch der Traurigkeit."

Die 35-Jährige wisse, dass Trauer ein langer Prozess sei: "In den Momenten, in denen man damit umgehen kann, sollte man es zulassen. Wenn nicht, ist es in Ordnung, Pausen davon zu machen. Es ist eine lebenslange Reise, denke ich." Vor allem der Tod ihres Bruders beschäftige sie noch sehr. "Mein Bruder war eine unglaublich empfindsame Person und auch er hatte Suchtprobleme", erklärt sie und fährt fort: "Aber ich denke ständig darüber nach, was passiert ist. Denn jahrelang schien alles in Ordnung und völlig normal zu sein. Also es war sehr erschütternd und schockierend."

Auch Lisa Marie Presley litt unter der Abhängigkeit: Nach der Geburt ihrer Zwillinge Finley (16) und Harper (16) im Jahr 2008 begann die Tochter von Elvis Presley (✝42) regelmäßig Opioide einzunehmen. Eine Operation an ihrem Dünndarm überlebte die damals 54-Jährige nicht. Riley scheint sich aber sicher zu sein, dass der wahre Grund für den Tod ihrer Mutter ein anderer sei: "Meine Mutter starb physisch an den Folgen ihrer Operation, aber wir wissen alle, dass sie an einem gebrochenen Herzen gestorben ist", betonte die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Instagram / rileykeough Benjamin Keough mit seiner Schwester Riley

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough und Lisa Marie Presley während eines Events