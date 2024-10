Nach Tod von Sohn: Lisa Marie Presley bewahrte Körper auf

Lisa Marie Presley (✝54) war so erschüttert über den Verlust ihres Sohnes Benjamin Keough, dass sie seinen Körper zwei Monate lang in ihrem Haus in Kalifornien behielt. Dies ist nur eine der Enthüllungen in ihren Memoiren "From Here to the Great Unknown", die ihre Tochter, Schauspielerin Riley Keough (35), im Januar 2023 nach dem Tod von Lisa Marie fertiggestellte. Nach dem tragischen Tod von Benjamin im Juli 2020 entschied sich Lisa Marie, ihn in einem separaten Gästehaus auf ihrem Grundstück unterzubringen. Lisa Marie nutzte die Gesetze Kaliforniens, die keine sofortige Beerdigung vorschreiben, um sich die nötige Zeit für ihren Abschied von ihrem gerade einmal 27-jährigen Sohn zu nehmen.

In dieser Zeit beschlossen Mutter und Tochter, Benjamin auf besondere Weise zu ehren und seine Erinnerung lebendig zu halten. Sie ließen sich Tattoos stechen, die seinen eigenen ähnelen. Benjamin hatte die Namen von Lisa Marie und Riley tätowiert, und nun wollten sie seinen Namen auf ihrer Haut tragen. Als der Tätowierer ins Haus kam und nach Fotos von Benjamins Tattoos fragte, bot Lisa Marie an, ihm ihren verstorbenen Sohn zu zeigen, damit er die Vorlagen direkt sehen könne. Riley erinnerte sich später daran, wie surreal dieser Moment gewesen sei.

Lisa Marie, die einzige Tochter von Elvis Presley (✝42), musste bereits in jungen Jahren den Verlust ihres Vaters verkraften. Besonders zu ihrem Sohn Benjamin hatte sie eine tiefe Bindung. Nach seinem Tod suchten Lisa Marie und Riley gemeinsam nach Wegen, ihre Trauer zu bewältigen. Die Familie fand schließlich Trost darin, Benjamin neben seinem Großvater auf dem Anwesen Graceland zur letzten Ruhe zu betten. Auch Lisa Marie wurde später dort beerdigt.

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough, 2012

Sipa Press / Actionpress Lisa Marie Presley mit ihren Kindern Riley, Finley und Harper

