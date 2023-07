Emmy-Nominierung: Riley Keough vermisst Mama und Bruder

Riley Keough (34) denkt an ihre Mutter und ihren Bruder! Anfang des Jahres verlor die Schauspielerin ihre Mama Lisa Marie Presley (✝54). Sie starb nach einem Herzstillstand. Aber das war nicht der erste Verlust, den sie verkraften musste. Im Juli 2020 war bereits ihr Bruder Benjamin mit gerade einmal 27 Jahren verstorben. Nun, da Riley einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere macht, fehlen ihr Mama und Bruder wohl umso mehr.

Riley ist bei der kommenden Emmy-Verleihung für ihre Hauptrolle in der Serie "Daisy Jones & the Six" nominiert. Ein besonderer Moment für die Enkelin von Elvis Presley (✝42), den sie offenbar gerne mit ihrer Mutter und ihrem Bruder geteilt hätte. Denn kurz nachdem die Nominierungen bekannt wurden, postete sie bei Instagram ein altes Foto der beiden und schrieb dazu: "Vermisse euch beide!" Auf dem Schwarz-Weiß-Bild lächelt Lisa Marie zufrieden in die Kamera, während ihr Spross eine lustige Grimasse schneidet.

Der Tod von Lisa Marie hatte für Riley und ihre Familie auch einen bitteren Beigeschmack. Sie geriet mit ihrer Großmutter Priscilla Presley in einen Streit um das Erbe. Mittlerweile sollen die beiden sich aber geeinigt und wieder vertragen haben. "Riley und Priscilla sind in ihrer Beziehung nach der sehr stressigen Tortur um Lisa Maries Treuhandvermögen und Nachlass wieder im Reinen", meinte eine Quelle zu Us Weekly.

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presleys Kinder Riley und Benjamin Keough

Instagram / priscillapresley Harper Lockwood, Finley Lockwood, Riley Keough und Priscilla Presley im Juni 2023

