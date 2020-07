Darauf haben ihre Fans so sehr gewartet! Rapperin Iggy Azalea (30) hatte vor wenigen Wochen den Spekulationen ein Ende gesetzt: Sie ist tatsächlich stolze Mutter eines Sohnes geworden. Zuvor hatte sie die Schwangerschaft und die Geburt komplett aus der Öffentlichkeit gehalten – und auch danach gab es kaum Updates. Der Grund dafür sei, dass sie ihrem Sprössling die Chance auf Privatsphäre sichern wolle. Nun aber lüftete Iggy immerhin das große Geheimnis um den Namen ihres Söhnchens!

Auf Instagram hat die junge Mutter – die bürgerlich eigentlich Amethyst Amelia Kelly heißt – ein kurzes Video veröffentlicht, in dem sie auf einem schwarzen Hintergrund ihren eigenen Namen und den ihres Sohnes schreibt: "Amethyst und Onyx". Dazu hört man in einer Sprachaufnahme, wie die Australierin ganz liebevoll mit ihm redet. "Kleiner Junge, willst du mir etwas sagen?", sagt sie zu ihrem kleinen Onyx. Auf eine niedliche Antwort muss Iggy nicht lange warten: Das Gurren ihres Sohnes verzaubert sicher nicht nur sie, sondern auch die Fans.

Ihre Follower reagieren entsprechend euphorisch: "Onyx ist ein richtig süßer Name" und "Oh Iggy, ich freue mich so für dich", lauten nur zwei der Kommentare unter dem Beitrag. Andere Fans hingegen sehnen sich direkt nach mehr Updates: "Hör auf mit den Spielchen und zeig ihn uns doch bitte!" oder "Ich kann es kaum erwarten, bis du ihn postest".

Getty Images Sängerin Iggy Azalea

Instagram / thenewclassic Iggy Azela im Juni 2020

JA/Everett Collection / Actionpress Iggy Azalea bei einem Event in Las Vegas, Juli 2019



