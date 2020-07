Clea-Lacy Juhn (29) und Riccardo Basile (28) wagen den nächsten Schritt! Seit 2019 ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nun glücklich an den Sky-Moderator vergeben. Im vergangenen Februar hatte die Beauty dann gegenüber Promiflash verraten, dass sie und ihr Liebster nach einer gemeinsamen Wohnung in München Ausschau halten. Ihre Suche hat sich offenbar gelohnt: Die Turteltauben haben nämlich endlich ihr künftiges Liebesnest gefunden!

Riccardo besuchte seine Freundin jetzt, um mit ihr die erste Folge ihres neuen Podcasts It's a Matchday aufzunehmen. In der Aufnahme ließ er sich dann über Cleas unbequemes Sofa aus, woraufhin sie erklärte: "Ja, dann würde ich sagen, dass du das nächste Mal die Couch aussuchst für unsere erste gemeinsame Wohnung in München! Ich glaube, ich habe es jetzt verraten, oder?" Darüber, dass die Brünette die Umzugspläne so öffentlich gemacht hat, ärgerte sich Riccardo allerdings nicht, sondern scherzte stattdessen: "Ja, da seht ihr die schonungslose Wahrheit hinter den Kulissen. Wir haben endlich eine Wohnung bekommen, nachdem Clea eine Zweitausbildung als Maklerin gemacht hat."

Scheint ganz so, als sei die 28-Jährige bei der Wohnungssuche die treibende Kraft gewesen. Wie sie selbst verrät, habe sich das aber als sehr nervenaufreibend herausgestellt – sie habe zuvor nämlich eigentlich damit gerechnet, viel früher eine Bleibe zu finden: "Ich habe wirklich gedacht, wir haben nach zwei bis drei Wochen eine Wohnung in München, aber das waren dann mehrere Monate."

Instagram / riccardobasile Clea-Lacy Juhn und ihr Partner Riccardo Basile, 2020

Instagram / clea_lacy TV-Bekanntheit Clea-Lacy Juhn im Juni 2020

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile auf Ibiza, 2020



