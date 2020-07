Seine erste Ehe sollte nur wenige Monate halten: Im Februar 2018 traten Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés (30) und die ehemalige Bachelor (32)-Kandidatin Denise Kappès (30) gemeinsam vor den Traualtar. Doch schon im darauffolgenden März sollten die werdenden Eltern eines Sohnes ihre Trennung bekannt geben – es war ein Riesendrama. Heute sind die Verflossenen jeweils anderweitig vergeben. Am vergangenen Freitag gab das Male Model bekannt, dass er sich wieder verlobt hat: Er will seine Freundin Lea heiraten! Doch hat Pascal nicht Angst, dass die Geschichte genauso endet wie damals mit Denise?

Promiflash hat mal bei dem 29-Jährigen nachgefragt und seine Antwort war deutlich: "Nach der Erfahrung mit Denise habe ich keine Angst vor einer erneuten Ehe", betonte Pascal nun im Interview. "Im Gegenteil: Ich bin voller Vorfreude." Offenbar geht der Beau nicht davon aus, dass sich die Ereignisse von damals mit der richtigen Frau an seiner Seite wiederholen werden.

Das sieht seine Ex-Frau Denise tatsächlich ganz ähnlich. Vor ein paar Monaten veranstaltete die Berlinerin eine Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story und reagierte auf die Frage eines Fans, ob sie sich eine zweite Hochzeit vorstellen könne, mit einem eindeutigen "Ja". Bisher sind sie und ihr neuer Partner Henning Merten aber noch nicht verlobt.

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Verlobten Lea

Promiflash Pascal Kappés, Influencer

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès



