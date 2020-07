Brooklyn Beckham (21) kann scheinbar kaum genug von seiner Nicola Peltz (25) bekommen! Seit fast einem Jahr sind der Sohn von David Beckham (45) und die Schauspielerin zusammen – und offenbar überglücklich miteinander: Vor einigen Tagen hielt Brooklyn sogar um die Hand seiner Liebsten an. Dass er diesen Schritt gewagt hat und seine Auserwählte 'Ja' gesagt hat, scheint ihn noch immer ziemlich zu überwältigen: Nun machte er seiner Nicola im Netz eine rührende Liebeserklärung!

In seiner Instagram-Story teilte der 21-Jährige ein gemeinsames Foto mit seiner Verlobten, auf dem sich die beiden innig küssen. Darunter widmete er ihr liebevolle Worte: "Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt." Der gebürtige Londoner sei aufgeregt und froh, den Rest seines Lebens mit der "Transformers: The Last Knight"-Darstellerin verbringen zu dürfen.

Nicola scheint ihr Glück ebenfalls kaum fassen zu können – und widmete ihrem Liebsten bereits fast identische Zeilen. "Du hast mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht. Ich kann es kaum abwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen!", gab sie kurz nach der Verlobung im Netz bekannt.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Getty Images Brooklyn Beckham im Januar 2018 in New York

Getty Images Nicola Peltz im September 2019 in Toronto



