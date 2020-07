Wo werden die Stars und Sternchen bei Promi Big Brother in diesem Jahr wohnen? Anfang August geht die nächste Staffel des beliebten Reality-TV-Formats an den Start. Im vergangenen Jahr hatte auf die damaligen Kandidaten Janine Pink (33), Tobias Wegener (27), Joey Heindle (27) und Co. sowohl ein simpler Zeltplatz als auch eine Luxus-Hütte gewartet. Die diesjährigen Teilnehmer verschlägt es dagegen offenbar in eine Märchenwelt!

Ein "Promi Big Brother"-Trailer weist jetzt darauf hin, dass die Celebritys 2020 in einem Setting ganz nach dem Geschmack der Gebrüder Grimm zu sehen sein werden: Immerhin wird in dem Teaser nicht nur in Reimform gesprochen, wie es für Fabeln typisch ist – in einer Beschreibung der neuen Staffel heißt es außerdem: "Der große Bruder hielt Ausschau nach bunten, leuchtenden und glamourösen Zeitgenossen und nahm Zornböschen, Funkelstilzchen, Schneevipchen und Konsorten in Märchenhaft..."

Wie genau die Räumlichkeit jedoch aussehen werden, gibt der Sender Sat.1 noch nicht preis – dafür sollen aber schon einige der neuen Kandidaten bekannt sein: Neben dem YouTuber Udo Bönstrup (26), dem Schlagersänger Lorenz Büffel und der Moderatorin Adela Smajic soll auch Jasmin Tawil (38) mit von der Partie sein. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin war nach fünf Jahren im Ausland erst Anfang April mit ihrem Sohn Ocean Malik wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Sat. 1 "Promi Big Brother"-Bewohner in Folge zwei

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in Köln, 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin



